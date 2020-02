Kradł sprzęt agd i rtv, by go sprzedawać

Policjanci z giżyckiej komendy zatrzymali młodego mężczyznę, który podejrzany jest o to, że włamywał się do mieszkań i magazynów na terenie powiatów giżyckiego i węgorzewskiego, skąd kradł przede wszystkim sprzęt AGD, RTV i elektronarzędzia. W toku postępowania zabezpieczono różnego rodzaju narzędzia budowlane i remontowe o wartości kilku tysięcy złotych. Sąd wobec 23-latka zastosował dwa miesiące aresztu.

Od pewnego czasu giżyccy kryminalni rozpracowywali sprawy kilku włamań m.in. do mieszkania i magazynów na terenie powiatu giżyckiego, z których kradzione były przede wszystkim elektronarzędzia i sprzęt AGD. Policjanci gruntownie badając te przypadki ustalali prawdopodobnych sprawców.



Przestępczy proceder został przerwany dzięki pracy operacyjnej policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. To oni namierzyli 23-letniego mężczyznę mającego związek z tymi zdarzeniami. Po zatrzymaniu mężczyzny funkcjonariusze odzyskali cześć skradzionego mienia m.in. wiertarki, pilarki, szlifierki, wkrętarki jak i agregat.



Śledczy ustalili, że 23-latek w ostatnim czasie dopuścił się czterech przestępstw w tym jednego przeciwko życiu i zdrowiu oraz trzech przeciwko mieniu – kradzieży z włamaniem. Mężczyzna podejrzany jest m.in. o to, że w październiku uderzając kilkukrotnie pięścią w głowę innego mężczyznę, spowodował u niego obrażenia głowy i złamanie kości łokciowej. W listopadzie miał dokonać dwóch włamań m.in. do budynku mieszkalnego i ukraść sprzęt AGD i RTV o wartości 3000 złotych, a także dokonać włamania do kontenera stojącego na jednej z działek budowlanych, skąd miał ukraść kable i przewody elektryczne oraz paliwo o wartości ponad 1500 złotych.



To nie koniec jego przestępczej działalności, ponieważ na początku lutego miał dokonać włamania do jednego z magazynów w Giżycku i kradzieży z niego elektronarzędzi o łącznej wartości 10000 złotych, które następnie sprzedawał po okazyjnej cenie.



W miniony piątek (07.02.2020) sąd zastosował wobec 23-letniego mieszkańca środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. 23-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. O wysokości kary dla 23-latka zadecyduje sąd. Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Piotrowi G. grozi jednak wyższy wymiar kary, ponieważ mężczyzna dopuścił się tych przestępstw w warunkach recydywy.

źródło: KPP Giżycko