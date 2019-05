Giżycko świętuje! Dni Miasta 22-25 maja

Tegoroczne Dni Giżycka to cztery dni i mnóstwo atrakcji: wernisaże, wydarzenia sportowe, wystawy, konkursy i wiele innych, a przede wszystkim koncert gwiazd – wystąpi Liber & InoRos, Sylwia Grzeszczak, a także zespół TULIA .

PROGRAM:



22 maja:

17:00 – Prezentacje Artystyczne GCK – Wernisaż Dziecięcej Grupy Plastycznej z GCK – Warsztat Zbrojmistrza w Twierdzy Boyen, ul. Turystyczna 1 – Wejściówki do odebrania w sekretariacie GCK od 20 maja.



18:30 – Prezentacje Artystyczne GCK – Premiery Grup Teatralnych – Sala widowiskowa GCK, ul. Konarskiego 8 – Wejściówki do odebrania w sekretariacie GCK od 20 maja.



23 maja:

17:00 – IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn „Mazury Cup 2019” – COS OPO Giżycko, ul. Moniuszki 22 – Turniej potrwa od 23 do 26 maja



18:30 – Prezentacje Artystyczne GCK – Koncert zespołu „Z wiatrem” oraz występy grup tanecznych: Fantazja Mini, Fantazja, Kids Breaker’s, Harmider Crew, Na Wyższym Lewelu – Sala widowiskowa GCK, ul. Konarskiego 8 – Wejściówki do odebrania w sekretariacie GCK od 20 maja.



24 maja:

W dniach 24-25 maja przeprowadzana będzie zbiórka charytatywna pod patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza na rzecz Filipa Czerniawskiego.





Od 24 do 25 maja na Plaży Miejskiej przeprowadzana będzie akcja „TEST NA HCV – PROSTY KROK DO ZDROWIA!”, czyli możliwość wykonania bezpłatnego testu w kierunku rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C.



16:00 – Juwenalia Emeryckie Obchody Światowego Dnia Inwalidy – LOK w Giżycku, ul. Św. Brunona 4



16:00 – Święto Miast Partnerskich „Na styku kultur” – Plaża Miejska



16:15 – Prezentacje Miast Partnerskich: Dubno (Ukraina), Grodzisk Mazowiecki



17:00 – Koncert zespołu TULIA



18:00 – Międzynarodowe czytanie bajki „Kopciuszek”



18:15 – Prezentacje Miast Partnerskich: „Kapela z Oniszkis” z Trok (Litwa), Załoga Dr. Bryga z Giżycka, „Kapela Wisła” z Wisły

Podczas wydarzenia będą prezentowane stoiska Miast Partnerskich.



17:30 – Strażacka Msza Święta w ramach Powiatowego Dnia Strażaka – Kościół p.w. Św. Kazimierza Królewicza, ul. Tadeusza Kościuszki 12



19:00 – Koncert Szkoły Muzycznej z Herford – Kościół Ewangelicko-Augsburski w Giżycku, plac Grunwaldzki 6



25 maja:

11:00 – Mistrzostwa Województwa w Lekkoatletyce – Stadion Miejski MOSIR, ul.Moniuszki 5



12.00 – Powiatowy Dzień Strażaka – Uroczysty Apel – plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego



13.00 – Powiatowy Dzień Strażaka – Piknik Strażacki – plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród atrakcji m.in.: prezentacja pojazdów pożarniczych, instruktaże medyczne, strażacki tor przeszkód, zabawa ze sprzętem strażackim, konkurs plastyczny dla dzieci, strażacka grochówka.



12:00 – Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia MamooLec – plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego



19:00 – Uroczyste otwarcie Dni Giżycka – Plaża Miejska

W programie:

19:30 – Koncert Liber & InoRos

21:30 – Koncert Sylwii Grzeszczak





Źródło: mojegizycko.pl